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Сборная США выиграла юниорский чемпионат мира, отыгравшись с 0:2 в финальном матче против Швеции

В финале американцы взяли реванш у шведов за поражение в финале прошлого первенства.
30 апреля 2023 22:57
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты сборной США выиграли юниорский чемпионат мира, победив в финале действующих чемпионов команду Швеции. Встреча в Берне завершилась в овертайме со счетом 3:2.

После двух периодов сборная Швеции вела в счете 2:0. Шайбы на свой счет записали Эллиот Шталберг (10-я минута) и Ноэль Норд (27). В третьем периоде американцы сравняли счет благодаря точным броскам Данни Нельсона (50) и Кэрей Терранса (57).

Золото чемпионата мира американцам принес гол Райана Леонарда (63).

Американцы взяли реванш у шведской команды за поражение в финале чемпионата мира 2022 года и завоевали золото чемпионата в 11-й раз в своей истории.

Бронзовые медали чемпионата завоевала сборная Канады, победившая в овертайме команду Словакии.

источник: «Советский спорт»
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