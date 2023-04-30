Спаллетти заявил, что ничья с «Салернитаной» является способом продлить празднование чемпионства

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал упущенную победу своей команды в матче 32-го тура с «Салернитаной».

«Конечно, все разочарованы тем, что не смогли подарить радость зрителям. Но мы понимаем, что такие моменты самые сложные в психологическом плане, они что-то забирают. Что касается меня, я не испытываю дискомфорта. Это просто продлит празднование. Я убежден, что мы наберем нужные очки», - цитирует Спаллетти Football Italia.

«Наполи», набрав 79 очков, продолжает лидировать в чемпионате Италии и находится в шаге от своего третьего в истории и первого с 1990 года скудетто. В предыдущий раз, когда «Наполи» становился чемпионом, в составе неаполитанцев играл Диего Марадона.

Для достижения чемпионства неаполитанцам в шести оставшихся матчах надо набрать одно очко, даже при условии, что их основной преследователь «Лацио» все шесть матчей выиграет.

Стать чемпионом «Наполи» может уже 4 мая, в гостевом матче 33-го тура с «Удинезе».