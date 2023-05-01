ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Головина назвал своего клиента ветераном «Монако»

Российский хавбек проводит пятый сезон в составе «монегасков».
01 мая 2023 08:28
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы Александра Головина, поделился мнением о выступлении полузащитника за «Монако» в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что не стоит говорить о том, что Саша проявил себя лишь в этом сезоне при руководстве Клемана. Головин никогда в «Монако» не падал ниже определенного уровня, всегда вел команду за собой. После прихода Клемана команда стала более стабильна. А Александр обрел очень ценный опыт за время проведенное во Франции. Его смело можно назвать ветераном, потому что его влияние на команду значительное, он уже делится опытом с новичками», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Напомним, что Головин присоединился к «Монако» летом 2018 года. С тех пор россиянин за красно-белых сыграл 172 матча, забил 24 гола и отдал 33 результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
В «Локомотиве» заявили, что Галактионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России
38-летний специалист сконцентрирован на работе в московском клубе.
01.05.2023 09:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Талалаев назвал причины поражения «Химок» в матче с «Локомотивом»
Подмосковная команда уступила своему сопернику со счетом 1:5. 
01.05.2023 08:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Головина назвал своего клиента ветераном «Монако»
Российский хавбек проводит пятый сезон в составе «монегасков».
01.05.2023 08:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Марсель» победил «Осер» и сократил отставание от «ПСЖ» до пяти очков
Хозяева забили два мяча за две минуты.
01.05.2023 01:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А
Встреча прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».
30.04.2023 23:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Атлетико» на выезде разгромил «Вальядолид» в матче Ла Лиги
Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья».
30.04.2023 23:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Спаллетти заявил, что ничья с «Салернитаной» является способом продлить празднование чемпионства
«Наполи» в 32-м туре упустил возможность оформить первое скудетто с 1990 года.
30.04.2023 23:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кафельников оценил выступления 15-летней россиянки Андреевой в этом сезоне
Кафельников оценил выступления 15-летней россиянки Андреевой в этом сезоне
Теннисистка ярко себя проявляет в столь юном возрасте.
30.04.2023 23:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Баринов рассказал, как тренерский штаб во главе с Галактионовым придал уверенности «Локомотиву»
Специалист возглавил московский клуб в 2023 году.
30.04.2023 22:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика