Агент Головина назвал своего клиента ветераном «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы Александра Головина, поделился мнением о выступлении полузащитника за «Монако» в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что не стоит говорить о том, что Саша проявил себя лишь в этом сезоне при руководстве Клемана. Головин никогда в «Монако» не падал ниже определенного уровня, всегда вел команду за собой. После прихода Клемана команда стала более стабильна. А Александр обрел очень ценный опыт за время проведенное во Франции. Его смело можно назвать ветераном, потому что его влияние на команду значительное, он уже делится опытом с новичками», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Напомним, что Головин присоединился к «Монако» летом 2018 года. С тех пор россиянин за красно-белых сыграл 172 матча, забил 24 гола и отдал 33 результативные передачи.