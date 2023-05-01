Талалаев назвал причины поражения «Химок» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России, в котором его команда потерпела разгромное поражение от «Локомотива» (1:5).

«Мы провели неплохой первый тайм, у нас были шансы, но мы их не реализовали. Во втором тайме стали чересчур амбициозные. Рассчитывали, что можем играть с «Локомотивом» на равных, поэтому пропустили несколько голов. Когда счет был 1:2 у нас была возможность сравнять. Но команда развалилась, при мне такого не было давно. Будем проводить серьезную работу, нужно разобрать ошибки в разговоре», – заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что «Химки» в данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после 25-и матчей. «Локомотив» идет на десятой строчке с 32-я очками.