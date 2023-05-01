В «Локомотиве» заявили, что Галактионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что главный тренер «красно-зеленых» Михаил Галактионов оставил свою работу в молодежной сборной России.

«Это правда, что Галактионов покинул должность наставника молодежной сборной России и сейчас сосредоточен на работе в «Локомотиве». Безусловно, это идет на пользу нашей команде», – приводит слова Нагорных Sport24.ru.

Напомним, что Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года. Под его руководством «железнодорожники» провели восемь матчей, одержали шесть побед, потерпели одно поражение и сыграли один матч вничью.

38-летний специалист руководил молодежной сборной России с декабря 2018 года.