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Личка убежден, что команды РПЛ не всегда готовы показать красивую игру 

По словам чешского специалиста, некоторые российские клубы стараются играть от обороны. 
01 мая 2023 09:14
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе своей команды в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0).

«Одержали победу в очень трудном матче. Действия соперника указали нам на наши ошибки. Необходимо поработать с движением и владением мячом, когда противник уходит глубоко в оборону. Нам нужно этому научиться. Потому что не все команды, как «Локомотив» или «Спартак», приезжают сюда и играют в футбол. Некоторые соперники проявляют другие свои сильные стороны. Например, «Пари НН» на протяжении двух сезонов держится в РПЛ за счет хорошей обороны», – заявил Личка на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в данный момент «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 25 матчей. «Пари НН» идет на 13-й строчке с 22-я очками.

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