«Наполи» не намерен продавать Кварацхелию следующим летом 

Руководство «Наполи» не собирается расставаться с форвардом команды Хвичей Кварацхелией в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Il Mio Napoli со ссылкой на Il Mattino.

Как утверждает источник, «адзурри» не планируют продавать грузинского футболиста, но готовы рассмотреть предложения по нападающему команды Виктору Осимхену и защитнику Ким Мин Чжэ.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он сыграл 37 матчей, отличился 14-ю забитыми мячами и 16-ю ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.