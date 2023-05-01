ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Ювентусе» рассказали, останется ли Аллегри на посту главного тренера команды 

«Бьянконери» не сомневаются в 55-летнем специалисте.   
01 мая 2023 09:48
автор: Глеб Шевяков

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво поделился мнением о дальнейшей карьере Массимилиано Аллегри в туринском клубе.

«Наши задачи – это второе место и финал Лиги Европы. Очевидно, что Аллегри останется на своей должности. У него соглашение на четыре года и он работает меньше половины срока. Он завоевал 11 титулов с «Ювентусом», дважды выходил в финал Лиги чемпионов и все это за семь лет. Мы в нем не сомневаемся», — приводит слова Кальво Football Italia.

Добавим, что в данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков после 32-х матчей.

источник: Football Italia
В «Ювентусе» рассказали, останется ли Аллегри на посту главного тренера команды 
«Бьянконери» не сомневаются в 55-летнем специалисте.   
01.05.2023 09:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Наполи» не намерен продавать Кварацхелию следующим летом 
Неаполитанцы готовы рассмотреть предложения по другим игрокам.
01.05.2023 09:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Личка убежден, что команды РПЛ не всегда готовы показать красивую игру 
По словам чешского специалиста, некоторые российские клубы стараются играть от обороны. 
01.05.2023 09:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Локомотиве» заявили, что Галактионов покинул пост главного тренера молодежной сборной России
38-летний специалист сконцентрирован на работе в московском клубе.
01.05.2023 09:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Талалаев назвал причины поражения «Химок» в матче с «Локомотивом»
Подмосковная команда уступила своему сопернику со счетом 1:5. 
01.05.2023 08:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Головина назвал своего клиента ветераном «Монако»
Российский хавбек проводит пятый сезон в составе «монегасков».
01.05.2023 08:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Марсель» победил «Осер» и сократил отставание от «ПСЖ» до пяти очков
Хозяева забили два мяча за две минуты.
01.05.2023 01:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А
Встреча прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара».
30.04.2023 23:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Атлетико» на выезде разгромил «Вальядолид» в матче Ла Лиги
Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья».
30.04.2023 23:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика