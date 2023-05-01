В «Ювентусе» рассказали, останется ли Аллегри на посту главного тренера команды 

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво поделился мнением о дальнейшей карьере Массимилиано Аллегри в туринском клубе.

«Наши задачи – это второе место и финал Лиги Европы. Очевидно, что Аллегри останется на своей должности. У него соглашение на четыре года и он работает меньше половины срока. Он завоевал 11 титулов с «Ювентусом», дважды выходил в финал Лиги чемпионов и все это за семь лет. Мы в нем не сомневаемся», — приводит слова Кальво Football Italia.

Добавим, что в данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков после 32-х матчей.