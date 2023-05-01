«Локомотив» планирует подписывать российских футболистов на трансферном рынке  

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, каким образом команда рассчитывает строить свою трансферную политику.

«Клуб по-прежнему будет придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков. Стоит оценить этот список. Однако это не значит, что мы ограничимся лишь этим фамилиями. Но мы по-прежнему хотим видеть в составе нашей команды самых талантливых молодых футболистов российского гражданства. Мы хотим их развивать для «Локомотива», для сборной России», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, что прошедшей зимой «Локомотив» приобрел двух российских форвардов – Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.