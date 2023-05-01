Агент Головина прокомментировал интерес к россиянину со стороны дортмундской «Боруссии»

Агент полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина - Александр Клюев отреагировал на информацию о том, что зимой футболистом интересовалась дортмундская «Боруссия».

«Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в «Боруссию»? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне Головин провел 41 матч во всех клубных турнирах, в которых забил семь мячей.

Ранее СМИ сообщали, что дортмундцы были готовы отдать за россиянина 40 миллионов евро, однако он предпочел остаться в «Монако».