Нападающий «Спартака» Николсон оказался в сфере интересов европейских команд 

Форвард «Спартака» Шамар Николсон может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, в услугах 26-летнего игрока заинтересован ряд европейских клубов. Сообщается, что красно-белые готовы расстаться со своим нападающим в том случае, если за него предложат 5-6 миллионов евро. Также команда готова рассмотреть аренду футболиста с последующем выкупом.

Отмечается, что ямаец не желает снижения своей заработной платы в случае перехода.

Добавим, что Николсон перешел в «Спартак» в январе прошлого гола. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 6,5 миллионов евро.