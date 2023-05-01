Генич возмутился количеству пенальти в пользу «Ростова»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на недовольство «Ростова» работой арбитров в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Посчитайте количество пенальти в свою сторону и успокойтесь. Я давно наблюдаю за матчами в очках, поэтому вижу все события лучше других. Пожелаю вам удачи в следующих играх», – заявил Генич в своих соцсетях.

Напомним, что ранее Генич оценил работу судей в матче «Спартак» - «Ростов» и заявил, что судейская бригада провела неплохую работу. В ответ на это ростовчане напомнили журналисту о майке подаренной «Спартаком» и дали ему совет приобрести очки.