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Иванов рассудит ответную игру «Урала» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Артем Чистяков назначен на матч низшей сетки турнира – «Краснодар» – «Акрон».
Иванов рассудит ответную игру «Урала» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России
01 мая 2023 11:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Определились судейские назначения на матчи розыгрыша Кубка России.

Согласно пресс-службе РФС, главным арбитром ответной встречи «Урал» – ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России был назначен Сергей Иванов. Его помощниками станут Валерий Данченко и Алексей Лунев. На месте резервного судьи оказался Алексей Сухой. Отвечать за работу VAR будут Виталий Мешков и его ассистент Андрей Веретешкин.

Отметим, что в матче низшей сетки турнира (Путь регионов, Финал, 1-й этап) между «Краснодаром» и «Акроном» назначены следующие рефери: Артем Чистяков (главный арбитр), Алексей Ширяев и Андрей Образко (ассистенты судьи), Павел Кукуян (резервный арбитр), Василий Казарцев (VAR), Екатерина Курочкина (AVAR).

Добавим, что матчи «Урал» ЦСКА и «Краснодар» «Акрон» состоятся 3 мая.

источник: РФС
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