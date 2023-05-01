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Дзюба, Малком и Клаудиньо оказались в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

В список попали четыре игрока «Зенита».
Дзюба, Малком и Клаудиньо оказались в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
01 мая 2023 12:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Статический футбольный портал WhoScored определился с символической сборной чемпионата России согласно результатам 25-го тура.

Как утверждает источник, в команду попали четыре футболиста «Зенита», включая нападающего Малкома, который забил четыре гола в ворота «Крыльев Советов» (5:1). Кроме того, в списке оказался форвард «Локомотива» Артем Дзюба, оформивший дубль в матче с «Химками» (5:1).

Добавим, что сборная 25-го тура РПЛ по версии портала выглядит следующим образом:

Вратарь: Илья Савинов («Факел»);

Защитники: Максим Ненахов («Локомотив»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Алексис Дуарте («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Артур Юсупов («Сочи»);

Нападающие: Георгий Гонгадзе («Факел»), Артем Дзюба («Локомотив»).

источник: WhoScored.com
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