Дзюба, Малком и Клаудиньо оказались в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

Статический футбольный портал WhoScored определился с символической сборной чемпионата России согласно результатам 25-го тура.

Как утверждает источник, в команду попали четыре футболиста «Зенита», включая нападающего Малкома, который забил четыре гола в ворота «Крыльев Советов» (5:1). Кроме того, в списке оказался форвард «Локомотива» Артем Дзюба, оформивший дубль в матче с «Химками» (5:1).

Добавим, что сборная 25-го тура РПЛ по версии портала выглядит следующим образом:

Вратарь: Илья Савинов («Факел»);

Защитники: Максим Ненахов («Локомотив»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Алексис Дуарте («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Артур Юсупов («Сочи»);

Нападающие: Георгий Гонгадзе («Факел»), Артем Дзюба («Локомотив»).