Соболев высказался о возможном уходе из «Спартака» ради выступлений в Европе

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал появившиеся новости о том, что он может стать игроком одного из европейских клубов.

Ранее функционер Франко Камоцци сообщил, что за выступлениями российского футболиста пристально следят несколько команд чемпионата Италии.

– Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал. Льстят ли мне такие слова? Нет, – приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 26-летний Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.