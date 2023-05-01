Малком заявил, что постарается побить рекорд Веретенникова по голам в РПЛ

Форвард «Зенита» Малком признался, что хочет войти в историю российского футбола, преодолев рекорд по количеству голов в сезоне чемпионата России, который принадлежит Олегу Веретенникову.

«Я не задумываюсь о каких-то рекордах. Я настроен на то, чтобы «Зенит» добывал трофеи, а мои голы помогали команде. Однако после того, как вы мне рассказали о рекорде, я постараюсь, чтобы его перекрыть и войти в историю российского футбола. Все-таки я желаю оставить след в истории футбола этой страны», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ в составе «Зенита» Малком забил 22 гола. На данный момент рекорд по забитым мячам принадлежит Веретенникову, на счету которого 25 голов.