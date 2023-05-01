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Малком заявил, что постарается побить рекорд Веретенникова по голам в РПЛ

В данный момент на счету бразильца 22 забитых мяча в нынешнем сезоне. До повторения рекорда остается три гола.
01 мая 2023 12:57
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Зенита» Малком признался, что хочет войти в историю российского футбола, преодолев рекорд по количеству голов в сезоне чемпионата России, который принадлежит Олегу Веретенникову.

«Я не задумываюсь о каких-то рекордах. Я настроен на то, чтобы «Зенит» добывал трофеи, а мои голы помогали команде. Однако после того, как вы мне рассказали о рекорде, я постараюсь, чтобы его перекрыть и войти в историю российского футбола. Все-таки я желаю оставить след в истории футбола этой страны», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ в составе «Зенита» Малком забил 22 гола. На данный момент рекорд по забитым мячам принадлежит Веретенникову, на счету которого 25 голов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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