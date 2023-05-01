В «Локомотиве» сообщили, что Федерация футбола Грузии не обращалась в клуб по поводу Марадишвили

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных признался, что представители Федерации футбола Грузии не отправляли в команду запросы по фланговому защитнику Константину Марадишвили.

«В данный момент к нам никакие запросы по Марадишвили со стороны Федерации футбола Грузии не поступали, а игрок не менял гражданство. Понимаю его желание и позицию отца по этому вопросу, учитывая информацию, которой я обладаю», — приводят слова Нагорных «РИА Новости».

Напомним, что Мардишвили является воспитанником ЦСКА. В 2021 году он перешел в «Локомотив», за который сыграл 52 матча, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.