«Локомотив» проводит работу по будущему Педриньо 

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался насчет игрока команды Педро Габриэла.

«Мы сейчас занимаемся этим делом. Не готов еще как-то это комментировать. У нас есть информация по этому вопросу. Однако это наш футболист мы проводим работу в связи с этим событием», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Напомни, что ранее «Сан-Паулу» расторг арендное соглашение с Педриньо. Бразильский клуб прекратил сотрудничество с 23-летним футболистом из-за обвинений в домашнем насилии в его сторону. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.