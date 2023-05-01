Голкипер «Ростова» Песьяков раскритиковал судейские решения в матче со «Спартаком»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков после игры 25-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» заявил, что не знает, чем руководствовался главный судья встречи Кирилл Левников в принятии тех или иных решений.

«Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос. У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на Миронове в центре поля. Это чистый фол. Я видел как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть», — цитирует Песьякова «Спорт-Экспресс».

В матче 25-го тура «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью 1:1. Красно-белые избежали поражения, благодаря голу Соболева, который забил в добавленное арбитром время.