Роналду может вернуться в «Реал» в качестве посла 

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду желает завершить свое выступление в саудовской команде. Об этом сообщает El Nacional.

Как утверждает источник, 38-летнему футболисту сложно далась адаптация в новой стране, также ему мешает языковый барьер. Португалец рассчитывает на свое возвращение в Мадрид. Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес может взять бывшего игрока команды на должность посла или предложить ему вакансию в спортивном руководстве.

Напомним, что Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. Всего за арабский клуб он сыграл 15 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.