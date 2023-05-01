Галактионов назвал Дзюбу игроком высокого класса 

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о нападающем команды Артеме Дзюбе.

«В тот момент, когда мы подписывали соглашение с Артемом, провели с ним беседу. С самого начало было понятно, что он по-прежнему футболист высокого класса. Он своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Совместная работа с ним помогает команде достигать результатов», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Всего за московский клуб он провел десять матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.