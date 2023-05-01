Булыкин отреагировал на первый гол Дзюбы в ворота «Химок»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о первом забитом мяче нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 25-го тура РПЛ с «Химками» (5:1).

Отметим, что в прошедшей встрече игрок красно-зеленых оформил дубль.

«Не думаю, что этот гол «ударом скорпиона» был чем-то сложным для Артема. Всего лишь было необходимо правильно сгруппироваться и отправить мяч мимо голкипера. Защитники соперника, как обычно, никак не помешали нападающему. Дзюба – молодец, что так сориентировался», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Добавим, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале текущего года. Всего за железнодорожников он сыграл десять матчей, отличился восьмью голами и четырьмя ассистами.