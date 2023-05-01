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Дасаев затруднился назвать лучшего вратаря России в данное время

Бывший голкипер «Спартака» оценил состояние вратарской линии в сборной.
01 мая 2023 15:12
автор: Александр Евграфов

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев оценил плюсы и минусы играющих вратарей в российском футболе.

«Мне нравится Акинфеев. В таком возрасте он все еще играет, дай Бог, чтобы и дальше играл. Сейчас Игорь в неплохой форме. Сафонов? Моментами нравится, но сейчас Матвей сдал. Трудно сказать, кто конкретно сейчас лучший вратарь в России», — цитирует Дасаева Sport24.

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года и серебряный призер чемпионата Европы 1988 года Ринат Дасаев дважды становился чемпионом СССР, в 1988 стал обладателем приза «Лучший вратарь мира», а также включен в список ФИФА 100.

источник: Sport24.ru
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