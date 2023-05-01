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ЦСКА готов продать Дивеева из-за высоких требований игрока по зарплате 

23-летний футболист требует от московского клуба более двух миллионов евро. 
ЦСКА готов продать Дивеева из-за высоких требований игрока по зарплате 
01 мая 2023 15:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, в настоящее время «армейцы» проводят переговоры с российским футболистом по поводу продления соглашения, однако его условия по заработной плате не устраивают команду. Сообщается, что игрок требует более 2 миллионов евро за сезон.

Наставник «красно-синих» Владимир Федотов планирует заиграть в следующем сезоне Илью Агапова, поэтому Дивеев может быть продан в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

Напомним, что Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл 20 матчей, отличился одним забитым мячом и одним ассистом. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.

источник: Sport24.ru
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