ЦСКА готов продать Дивеева из-за высоких требований игрока по зарплате 

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, в настоящее время «армейцы» проводят переговоры с российским футболистом по поводу продления соглашения, однако его условия по заработной плате не устраивают команду. Сообщается, что игрок требует более 2 миллионов евро за сезон.

Наставник «красно-синих» Владимир Федотов планирует заиграть в следующем сезоне Илью Агапова, поэтому Дивеев может быть продан в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

Напомним, что Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл 20 матчей, отличился одним забитым мячом и одним ассистом. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.