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Агент Головина рассказал, при каких условиях игрок может покинуть «Монако» 

Россиянин выступает за «монегасков» с 2018 года.
01 мая 2023 15:28
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев поделился мнением по поводу возможного ухода его клиента из французской команды.

«У меня нет опасений по поводу того, что Саша припозднится со своим переходом в европейскую команды высшего ранга. Мы адекватно смотрим на эту ситуацию. Головин – топовый футболист и доказывает это на тренировках и в каждом матче. Он востребован, им интересуются, однако все зависит от руководства «Монако». В первую очередь предложение должно устроить команду, а уже затем мы с Александром будем решать, устравиет ли нас этот трансфер», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в услугах российского игрока заинтересована дортмундская «Боруссия».

Добавим, что Головин присоединился к «Монако» летом 2018 года. В текущем сезоне за красно-белых он сыграл 41 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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