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Тренер менхенгладбахской «Боруссии» Фарке заинтересован в переходе Сперцяна

Фарке ранее работал с молодым российским футболистом в «Краснодаре».
01 мая 2023 15:31
автор: Александр Евграфов

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке лично заинтересован в переходе в бундеслигу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Фарке ранее уже работал 22-летним футболистом в Краснодаре. В феврале минувшего года тренер вернулся в Германию, а летом возглавил клуб из Менхенгладбаха.

Однако возможному переходу мешает то обстоятельство, что Фарке после окончания сезона может покинуть «Боруссию».

Сперцян провел в этом сезоне за «Краснодар» 33 матча, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 9 млн евро.

источник: «РБ-Спорт»
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