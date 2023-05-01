Тренер менхенгладбахской «Боруссии» Фарке заинтересован в переходе Сперцяна

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке лично заинтересован в переходе в бундеслигу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Фарке ранее уже работал 22-летним футболистом в Краснодаре. В феврале минувшего года тренер вернулся в Германию, а летом возглавил клуб из Менхенгладбаха.

Однако возможному переходу мешает то обстоятельство, что Фарке после окончания сезона может покинуть «Боруссию».

Сперцян провел в этом сезоне за «Краснодар» 33 матча, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 9 млн евро.