Бояринцев уверен, что Малком затеряется в Европе 

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением о выступлении нападающего «Зенита» Малкома в текущем сезоне РПЛ.

«Он один из лучших игроков нашего чемпионата. Много забивает. При уровне лиги он выделяется, является лучшим. Однако в Европе он станет обычным средним футболистом. Мне кажется, что бразилец не сможет проявить себя так ярко в более топовом чемпионате, как в России. Даже если он уедет от нас, мы сможем найти других игроков, ха-ха», — приводит слова Бояринцева Sport24.ru.

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл 31 матч, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.