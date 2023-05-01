Олег Романцев: в мою бытность «Зенит» был булочкой для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком», в котором питерцы могут досрочно стать чемпионами РПЛ.

«Верю, что «Спартак» способен навязать борьбу «Зениту» в Питере. Сине-бело-голубые наверняка настроены, чтобы забрать титул уже в этом матче. Однако «Наполи» тоже был настроен отпраздновать «скудетто», но упустили чемпионство за шесть минут. Да и «Динамо» хотело достойно отпраздновать столетие клуба, но потерпели поражение от «Факела». Безусловно, как каждый фанат красно-белых я надеюсь на победу москвичей. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас булочкой был», — приводит слова Романцева «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» примет на своем поле «Спартак» 7 мая. Начало матча - 18:00 по московскому времени.

В настоящий момент подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко после 48 матчей. Московская команда располагается на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.