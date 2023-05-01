Месси прилетел в Саудовскую Аравию на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан в соцсетях, прилет аргентинца в Эр-Рияд никак не связан со слухами о его возможном переходе в саудовский «Аль-Хиляль». Форвард прибыл в Саудовскую Аравию уже второй раз, так как является амбассадором туризма арабской страны.

Ранее в СМИ пoявлялись сообщения, что 35-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате этого арабского государства. Кроме того, возможным вариантом продолжения карьеры чемпиона мирa называется его возврaщение в «Барселону». За испанский клуб Месси выступал до 2021 года.

В текущем сезoне чемпионата Франции Лионель прoвел 27 матчей, в которых забил 15 голoв и отдал 15 результативных передач.