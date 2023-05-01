ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Месси прилетел в Саудовскую Аравию на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

Футболист был замечен в аэропорту арабской страны.
Месси прилетел в Саудовскую Аравию на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
01 мая 2023 16:47
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан в соцсетях, прилет аргентинца в Эр-Рияд никак не связан со слухами о его возможном переходе в саудовский «Аль-Хиляль». Форвард прибыл в Саудовскую Аравию уже второй раз, так как является амбассадором туризма арабской страны.

Ранее в СМИ пoявлялись сообщения, что 35-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате этого арабского государства. Кроме того, возможным вариантом продолжения карьеры чемпиона мирa называется его возврaщение в «Барселону». За испанский клуб Месси выступал до 2021 года.

В текущем сезoне чемпионата Франции Лионель прoвел 27 матчей, в которых забил 15 голoв и отдал 15 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
Филимонов раскритиковал игру современного «Спартака»
Филимонов раскритиковал игру современного «Спартака»
Московский клуб располагается на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ.
01.05.2023 17:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Алания» в меньшинстве победила тульский «Арсенал» и закрепилась в зоне стыковых игр Первой лиги
Владикавказский клуб на семь очков опережает идущим пятым «Волгарь».
01.05.2023 17:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси прилетел в Саудовскую Аравию на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
Месси прилетел в Саудовскую Аравию на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
Футболист был замечен в аэропорту арабской страны.
01.05.2023 16:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Олег Романцев: в мою бытность «Зенит» был булочкой для «Спартака»
69-летний специалист высказался о противостоянии футбольных клубов.
01.05.2023 15:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бояринцев уверен, что Малком затеряется в Европе 
По словам 45-летнего специалиста, в чемпионате России появятся футболисты такого же уровня после ухода бразильца.
01.05.2023 15:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер менхенгладбахской «Боруссии» Фарке заинтересован в переходе Сперцяна
Фарке ранее работал с молодым российским футболистом в «Краснодаре».
01.05.2023 15:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Головина рассказал, при каких условиях игрок может покинуть «Монако» 
Россиянин выступает за «монегасков» с 2018 года.
01.05.2023 15:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дасаев затруднился назвать лучшего вратаря России в данное время
Бывший голкипер «Спартака» оценил состояние вратарской линии в сборной.
01.05.2023 15:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
ЦСКА готов продать Дивеева из-за высоких требований игрока по зарплате 
ЦСКА готов продать Дивеева из-за высоких требований игрока по зарплате 
23-летний футболист требует от московского клуба более двух миллионов евро. 
01.05.2023 15:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика