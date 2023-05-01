«Алания» в меньшинстве победила тульский «Арсенал» и закрепилась в зоне стыковых игр Первой лиги

Футболисты «Алании» в меньшинстве победили тульский «Арсенал» в матче 29-го тура Первой лиги. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дублем отметился Николай Гиоргобиани (35-я и 57-я минута), у гостей гол на счету Максима Кайнова (48). «Алания» на 44-й минуте матча осталась вдесятером, красную карточку получил Заур Тарба.

«Алания» набрала 51 очко и занимает третье место в Первой лиге, дающее возможность участвовать в стыковых матчах за право выступить в Российской премьер-лиге. Она опережает за 5 туров до конца чемпионата на 7 очков, идущий пятым «Волгарь». У «Арсенала», который не выигрывает уже пять матчей подряд, 37 очков и 11-е место.

В 30-м туре 6 мая «Алания» сыграет на выезде со «СКА-Хабаровском», а «Арсенал» примет «Велес».