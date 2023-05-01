Агент считает, что не лучшее отношение к россиянам может помешать переходу Головина в другой клуб

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о возможном трансфере своего клиента в другой клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах российского игрока заинтересована дортмундская «Боруссия».

«У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем «Монако». Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать», - приводит слова менеджера «Чемпионат».

Напомним, что Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за компенсацию в размере 30 миллионов евро. В текущем сезоне за монегасков он сыграл 41 матч, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.