Камоцци считает, что Дзюба не сможет играть на высоком уровне в Европе

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающегм «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюба отлично раззабивался в РПЛ, доказал, что он один из лучших в России. Думаю, что Артем еще долго может играть на высоком уровне, но только на уровне РПЛ», - приводит слова менеджера Sport24.

Напомним, Дзюба стал игроком железнодорожников в зимнее трансферное окно, перебравшись из турецкого «Адана Демирспор» на правах свободного агента. За 10 матчей в составе команды в чемпионате и Кубке России он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.