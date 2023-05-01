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Камоцци считает, что Дзюба не сможет играть на высоком уровне в Европе

На данный момент футболист защищает цвета «Локомотива».
01 мая 2023 18:11
автор: Степан Шереметьев

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающегм «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюба отлично раззабивался в РПЛ, доказал, что он один из лучших в России. Думаю, что Артем еще долго может играть на высоком уровне, но только на уровне РПЛ», - приводит слова менеджера Sport24.

Напомним, Дзюба стал игроком железнодорожников в зимнее трансферное окно, перебравшись из турецкого «Адана Демирспор» на правах свободного агента. За 10 матчей в составе команды в чемпионате и Кубке России он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

источник: Sport24.ru
Камоцци считает, что Дзюба не сможет играть на высоком уровне в Европе
На данный момент футболист защищает цвета «Локомотива».
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