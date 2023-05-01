Агент Тикнизяна объяснил решение игрока сменить сборную России на Армению

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснил, почему его клиент решил выступать за сборную Армении.

«Решение Тикнизяна сменить сборную России на Армению было непростым. Что перевесило? Желание Тикнизяна играть на европейской арене, у сборной Армении сейчас сильная отборочная группа, есть где проявить себя», - приводит слова менеджера «Чемпионат».

Добавим, что Тикнизян является воспитанником ЦСКА. За «Локомотив» он выступает с августа 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 20 матчей и отдал 3 голевых паса.