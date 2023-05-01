Артета намерен лично участвовать в переговорах с Райсом о переходе в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета готов возглавить переговорный процесс по подписанию Деклана Райса и считает, что сможет убедить звезду «Вест Хэма» подписать контракт с «канонирами».

Как сообщает Mirror, лондонский клуб активизировал работу по укреплению состава после того, как гарантировал себе место в следующем сезоне Лиги чемпионов, и 24-летний Райс является приоритетной целью испанского специалиста.

Добавим, что хавбек является воспитанником «молотобойцев». Всего за основной состав он провел 238 матчей, забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2024 года. По оценке портал Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 80 миллион евро.