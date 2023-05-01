В Австралии после футбольного матча судье сломали челюсть и выбили зубы

Футболист австралийской команды «Грианкр Иглз» напал на арбитра матча после окончания игры своей команды с «Падстоу Хорнетс» в одной из любительских лиг страны, сообщает Sydney Morning Herald.

По данным источника, после финального свистка один из зрителей, которым оказался дисквалифицированный игрок хозяев поля начал оскорблять арбитра. Тот сделал ему замечание, но это разъярило футболиста. Он перелез через забор и напал на судью Ходра Яги.

Еще до того как их разняли, 24-летнему судье сломали челюсть в трех местах и выбили три зуба. Футболисты предъявлено обвинение в предумышленном нападении и начато расследование.

Встреча в пригороде Сиднея закончилась победой «Хорнетс» - 5:1.