Участники ретроматча между «Спартаком» и «Динамо» прибыли на матч на автобусах ЗИС-8

Участники ретроматча между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» прибыли на «Волгоград Арену» на советских автобусах ЗИС-8.

Встреча, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, состоится 1 мая и начнется в 20 часов по московскому времени.

Ранее участники матча легенд приняли участие в возложении цветов к памятнику на Мамаевом кургане, а также посадили деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Акция «Сад памяти» прошла в центральном парке около «Волгоград Арены».

2 мая 1943 года состоялся «матч в руинах Сталинграда». Матч, прошедший через три месяца после победы в Сталинградской битве, собрал 10 тысяч зрителей на заводском стадионе «Азот» и стал символом силы духа сталинградцев и возвращения города к мирной жизни.