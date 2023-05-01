«Оренбург» продлил контракт с защитником Сиваковым

Футбольный клуб «Оренбург» продлил контракт с защитником команды Михаилом Сиваковым, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на спортивного директора Дмитрия Андреева.

«С Сиваковым продлили контракт. Мы довольны его игрой», - отметил Андреев.

По словам спортивного руководителя клуба, новый контракт с Сиваковым рассчитан на год, но если футболист захочет продолжить играть, то клуб будет открыт к обсуждению возможностей.

В нынешнем сезоне 35-летний защитник, который выступает за «Оренбург» с 2018 года, провел 23 матча и отметился одним забитым голом.