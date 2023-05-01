В «Фатих Карагюмрюк» подтвердили интерес клуба к Кузяеву

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересоваан в подписании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока», - приводит слова функционера «СЭ».

Добавим, что в нынешнем сезоне хавбек провел за петербургский клуб 30 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.