ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Фатих Карагюмрюк» подтвердили интерес клуба к Кузяеву

Футболист может покинуть «Зенит».
В «Фатих Карагюмрюк» подтвердили интерес клуба к Кузяеву
01 мая 2023 21:02
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересоваан в подписании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока», - приводит слова функционера «СЭ».

Добавим, что в нынешнем сезоне хавбек провел за петербургский клуб 30 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
Голы Павлюченко и Самедова принесли победу «Спартаку» в ретро-матче со сталинградским «Динамо»
Встреча была посвящена освобождению Сталинграда в Великой Отечественной войне.
01.05.2023 21:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол Кокорина принес победу «Арису» над «Пафосом» в матче чемпионата Кипра
Команда, в которой играет российский нападающий, вырвала победу за пять минут до финального свистка.
01.05.2023 21:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Фатих Карагюмрюк» подтвердили интерес клуба к Кузяеву
В «Фатих Карагюмрюк» подтвердили интерес клуба к Кузяеву
Футболист может покинуть «Зенит».
01.05.2023 21:02
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Моуринью отказался возглавить «Челси»
Моуринью отказался возглавить «Челси»
Португальский специалист предпочел остаться в «Роме».
01.05.2023 20:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Хапоэль» может выкупить Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара»
Но для это игрок должен пойти на понижение зарплаты.
01.05.2023 20:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Анчелотти высказался о переговорах со сборной Бразилии
Анчелотти высказался о переговорах со сборной Бразилии
Итальянец продолжает работу в мадридском «Реале».
01.05.2023 20:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Оренбург» продлил контракт с защитником Сиваковым
Новое соглашение рассчитано на год.
01.05.2023 20:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
Участники ретроматча между «Спартаком» и «Динамо» прибыли на матч на автобусах ЗИС-8
Участники ретроматча между «Спартаком» и «Динамо» прибыли на матч на автобусах ЗИС-8
В Волгограде 80-летие победы в Сталинградской битве отметят встречей «Динамо» и «Спартака».
01.05.2023 19:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
В Австралии после футбольного матча судье сломали челюсть и выбили зубы
Инцидент произошел во время матча в одной из любительских лиг.
01.05.2023 18:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика