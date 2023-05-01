Голы Павлюченко и Самедова принесли победу «Спартаку» в ретро-матче со сталинградским «Динамо»

Московский «Спартак» победил сталинградское «Динамо» в ретро-матче, посвященном освобождению города на Волге в Великую Отечественную войну.

Встреча, проходившая в Волгограде в присутствии 36640 зрителей, завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Кроме них, в составе «Спартака» на поле вышли такие легенды клуба, как Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Мостовой и другие. Тренером команды выступил Олег Романцев.

В свою очередь, хозяев, представленных ветеранами «Ротора» разных лет и других известных в прошлом игроков разных клубов, возглавлял Валерий Газзаев.

Добавим, что на матче присутствовали активные фанатские группировки «Спартака», бойкотирующие матчи РПЛ из-за введения Fan ID.