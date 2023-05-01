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Комбаров назвао причину, почему ретро-матч собрал больше зрителей, чем РПЛ: это не Fan ID

«Спартак» обыграл сталинградское «Динамо».
01 мая 2023 21:43
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил количество болельщиков, заполнивших под завязку стадион в Волгограде на ретро-матче красно-белых против сталинградского «Динамо».

«Посмотрите, какой состав в этой раздевалке, в той. Понятно, что люди ходят посмотреть на кумиров детства, кто-то - на кумиров молодости. Зрелищное событие, поэтому столько людей на трибунах», - приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Волгограде в присутствии 36640 зрителей и посвященная освобождению Сталинграда в Великую Отечественную войну, завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Кроме них, в составе «Спартака» на поле вышли такие легенды клуба, как Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Мостовой и другие. Тренером команды выступил Олег Романцев.

В свою очередь, хозяев, представленных ветеранами «Ротора» разных лет и других известных в прошлом игроков разных клубов, возглавлял Валерий Газзаев.

Добавим, что на матче присутствовали активные фанатские группировки «Спартака», бойкотирующие матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

источник: Чемпионат.com
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