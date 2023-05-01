«Реал» предпримет новую попытку заполучить Килиана Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попытается подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Mundo Deportivo, функционер нуждается в очередном топ-новобранце после провального трансфера Эдена Азара. В следующем году руководителю клуба предстоит открытие нового стадиона «Сантьяго Бернабеу», и без трансферной «бомбы» никак не обойтись.

Добавим, что форвард перебрался в парижский клуб из «Монако». Всего он провел за столичную команду 255 матчей, забил 206 мячей и отдал 97 результативных передач.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Пот оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 180 миллионов евро.