Тренер Португалии рассказал, вызовет ли Роналду на июньские матчи сборной

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что вызовет Криштиану Роналду на июньские матчи команды в рамках отборочного турнира Евро-2024.

«Роналду очень важен как на поле, так и в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, он нападающий, который может делать разницу в матчах. Будет ли Роналду вызван в следующий раз? Да, такова моя позиция», - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, в активе Роналду 198 матчей за национальную команду, что является абсолютным рекордом в мировом футболе.

17 и 20 июня португальцев ждут встречи с командами Боснии и Герцеговины и Исландии соответственно.