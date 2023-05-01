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Тренер Португалии рассказал, вызовет ли Роналду на июньские матчи сборной

Форвард скоро перешагнет отметку в 200 игр за команду.
01 мая 2023 22:18
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что вызовет Криштиану Роналду на июньские матчи команды в рамках отборочного турнира Евро-2024.

«Роналду очень важен как на поле, так и в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, он нападающий, который может делать разницу в матчах. Будет ли Роналду вызван в следующий раз? Да, такова моя позиция», - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, в активе Роналду 198 матчей за национальную команду, что является абсолютным рекордом в мировом футболе.

17 и 20 июня португальцев ждут встречи с командами Боснии и Герцеговины и Исландии соответственно.

источник: Marca
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