Титов о 36 тысячах зрителей на ретро-матче в Волгограде: Кассу делает «Спартак»

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал высокую посещаемость ретро-матча против сталинградского «Динамо», посвященного 80-летию победе в Сталинградской битве, на котором присутствовало более 36 тысяч зрителей.

«то привлекает столько болельщиков, помимо отсутствия Fan ID? Надпись «Спартака» Москва. С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак». Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты. Замены у нас есть, если какие-то травмы и болячки», - приводит слова Титова «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Волгограде в присутствии 36640 зрителей и посвященная освобождению Сталинграда в Великую Отечественную войну, завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Кроме них, в составе «Спартака» на поле вышли такие легенды клуба, как Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Мостовой и другие. Тренером команды выступил Олег Романцев.

В свою очередь, хозяев, представленных ветеранами «Ротора» разных лет и других известных в прошлом игроков разных клубов, возглавлял Валерий Газзаев.

Добавим, что на матче присутствовали активные фанатские группировки «Спартака», бойкотирующие матчи РПЛ из-за введения Fan ID.