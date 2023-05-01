Слуцкий считает, что Дзюба заслужил продление контракта с «Локомотивом»

Российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о скептических настроениях по поводу возможного продления контракта нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Он же не просто какой-то обычный игрок. Посмотрите на его статистику, как он пришел, как он играет, какое он влияние оказывает на команду. 8+4 — 12 очков. А что тут говорить?» - сказал специалист в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Дзюба стал игроком железнодорожников в зимнее трансферное окно, перебравшись из турецкого «Адана Демирспор» на правах свободного агента. За 10 матчей в составе команды в чемпионате и Кубке России он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.