Карпин объяснил, как Комличенко зарабатывает множество пенальти для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как форвард южан Николай Комличенко зарабатывает многочисленные 11-метровые.

«Он говорит, что сам не понимает, я не понимаю, да никто не понимает. Судьи называют их «телевизионными», VAR. Вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу «молодец». Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет», - приводит слова Карпина телеканал «Матч Премьер».

Напомним, в текущем сезоне Комличенко провел 31 матч в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей.

«Ростов» является лидером РПЛ по количеству заработанных пенальти: в сезоне-2022/23 футболисты команды Карпина подходили к «точке» 14 раз в 25 турах РПЛ, что является рекордом за всю историю чемпионатов России.