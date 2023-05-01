«Манчестер Юнайтед» опережает «Баварию» в борьбе за подписание Коло Муани

Английский «Манчестер Юнайтед» опережает немецкую «Баварию» в борьбе за нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани.

Как сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, руководство «красных дьяволов» принимает более активные и настойчивые попытки по подписанию футболиста, нежели «Бавария».

Добавим, что действующее соглашение форварда с франкфуртским клубом рассчитано до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро.

К слову, в нынешнем сезоне в активе француза 40 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, 20 забитых мячей и 12 результативных передач.