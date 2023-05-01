«Жирона» вслед за «Реалом» обыграла «Севилью»

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» на выезде обыграла «Севилью».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Валентин Кастельянос и Хуанпе.

«Жирона» набрала 44 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.

«Севилья» с 41 очком осталась на 12-й строчке.

Отметим, что туром ранее жертвой «Жироны» стал мадридский «Реал», который она одолела со счетом 4:2, а Кастельянос сделал покер.

Ла Лига

32-й тур

«Севилья» - «Жирона» - 0:2 (0:1)

Голы: Хуанпе, 23; Кастельянос, 55.