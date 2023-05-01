«Жирона» вслед за «Реалом» обыграла «Севилью»

В матче 32-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» на выезде обыграла «Севилью».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Валентин Кастельянос и Хуанпе.
«Жирона» набрала 44 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.
«Севилья» с 41 очком осталась на 12-й строчке.
Отметим, что туром ранее жертвой «Жироны» стал мадридский «Реал», который она одолела со счетом 4:2, а Кастельянос сделал покер.
Ла Лига
32-й тур
«Севилья» - «Жирона» - 0:2 (0:1)
Голы: Хуанпе, 23; Кастельянос, 55.
источник: «Советский спорт»