Николай Комличенко: «Ростов» рассчитывает на первое место в таблице, как обычно

Форвард «Ростова» Николай Комличенко озвучил цель своей команды на оставшуюся часть сезона РПЛ.

Напомним, что на данный момент подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице. У южан в активе 50 очков.

«Второе место в таблице? Рассчитываем на первое, как обычно. От игры к игре идем. Ничего не поменялось. Еще пять игр. Нужно на каждую как обычно настраиваться, на 200 процентов», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Комличенко.

Добавим, что лидирует в таблице чемпионата России «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга набрал 61 очко.