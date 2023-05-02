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Николай Комличенко: «Ростов» рассчитывает на первое место в таблице, как обычно

В последнем матче ростовчане сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).
02 мая 2023 09:09
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Ростова» Николай Комличенко озвучил цель своей команды на оставшуюся часть сезона РПЛ.

Напомним, что на данный момент подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице. У южан в активе 50 очков.

«Второе место в таблице? Рассчитываем на первое, как обычно. От игры к игре идем. Ничего не поменялось. Еще пять игр. Нужно на каждую как обычно настраиваться, на 200 процентов», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Комличенко.

Добавим, что лидирует в таблице чемпионата России «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга набрал 61 очко.

источник: «Спорт-Экспресс»
Николай Комличенко: «Ростов» рассчитывает на первое место в таблице, как обычно
В последнем матче ростовчане сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).
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