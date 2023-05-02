Ретро-матч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал самым посещаемым в России в 2023 году

Ретро-матч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал самым посещаемым в 2023 году на территории России.

Игра, посвященная освобождению Сталинграда в Великую Отечественную войну, проходила в Волгограде. На матче присутствовали 36640 зрителей. Таким образом, этот показатель превысил цифры посещаемости матчей чемпионат РПЛ с января 2023 года.

Отметим, что матч завершился победой »Спартака» со счетом 2:0. Голы у красно-белых забили форвард Роман Павлюченко и полузащитник Александр Самедов.

Добавим, что «Волгоград Арена» принимала матчи чемпионата мира 2018 года.