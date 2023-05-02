ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ретро-матч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал самым посещаемым в России в 2023 году

Игра прошла на «Волгоград Арене».
Ретро-матч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал самым посещаемым в России в 2023 году
02 мая 2023 09:45
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РФС

Ретро-матч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал самым посещаемым в 2023 году на территории России.

Игра, посвященная освобождению Сталинграда в Великую Отечественную войну, проходила в Волгограде. На матче присутствовали 36640 зрителей. Таким образом, этот показатель превысил цифры посещаемости матчей чемпионат РПЛ с января 2023 года.

Отметим, что матч завершился победой »Спартака» со счетом 2:0. Голы у красно-белых забили форвард Роман Павлюченко и полузащитник Александр Самедов.

Добавим, что «Волгоград Арена» принимала матчи чемпионата мира 2018 года.

источник: «Советский спорт»
Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся матчи в РПЛ
Комментатор отреагировал на оскорбительный пост клубной пресс-службы.
02.05.2023 10:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ретро-матч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал самым посещаемым в России в 2023 году
Ретро-матч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо» стал самым посещаемым в России в 2023 году
Игра прошла на «Волгоград Арене».
02.05.2023 09:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Николай Комличенко: «Ростов» рассчитывает на первое место в таблице, как обычно
В последнем матче ростовчане сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).
02.05.2023 09:09
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кокорин установил личный рекорд по голам за сезон
Кокорин установил личный рекорд по голам за сезон
Команда россиянина лидирует в таблице чемпионата Кипра.
02.05.2023 08:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Лестер» и «Эвертон» не выявили победителя в матче АПЛ
Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр».
01.05.2023 23:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Жирона» вслед за «Реалом» обыграла «Севилью»
Валентин Кастельянос снова забил.
01.05.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Юнайтед» опережает «Баварию» в борьбе за подписание Коло Муани
«Манчестер Юнайтед» опережает «Баварию» в борьбе за подписание Коло Муани
Действующее соглашение футболиста с «Айнтрахтом» рассчитано до лета 2027 года.
01.05.2023 23:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Карпин объяснил, как Комличенко зарабатывает множество пенальти для «Ростова»
Многие болельщики и эксперты подозревают форварда в симуляции, а судей - в предвзятости.
01.05.2023 23:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Слуцкий считает, что Дзюба заслужил продление контракта с «Локомотивом»
Слуцкий считает, что Дзюба заслужил продление контракта с «Локомотивом»
Футболист ярко себя проявляется в составе железнодорожников.
01.05.2023 23:06
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика