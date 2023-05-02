Маттеус советует Мюллеру подумать об уходе из «Баварии»

Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался относительно перспектив форварда Томаса Мюллера в мюнхенской «Баварии».

Напомним, что 33-летний футболист выступает за клуб из Мюнхена с 2007 года. В текущем сезоне Томас потерял место в основном составе «Баварии».

«Мусиала в этом сезоне заменил Мюллера. Это нелегкое время для Мистера «Бавария». Никто в текущем составе не олицетворяет собой клуб так, как Мюллер, но Томас Тухель не видит для него позиции на поле. Вероятно, мы достигли того момента, когда Мюллер должен очень внимательно изучить ухода из клуба», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

В текущем сезоне чемпионата Германии Мюллер провел 23 матча, в которых отметился шестью голами и семью результативными передачами.